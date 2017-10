Gunter möchte nicht, dass Sydney beim Ausschuss der Hotelvereinigung gegen Patrick interveniert, er will verhindern , dass das "Drei Könige" seinen Status verliert. Deswegen bietet er Patrick an, ihm vor dem Ausschuss zu helfen. Sydney und Jacqueline lernen sich kennen und finden sich sympathisch. Darum schlägt Sydney Jacqueline vor, ihr nächstes Video in Sydneys Hotel in Porto zu drehen.