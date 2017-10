Um den drohenden Ausschluss aus dem Hotel-Verband abzuwenden, schließen Gunter und Patrick einen Burgfrieden. Gunter überwindet sich sogar, bei der offiziellen Umbenennung der Hoteladresse in "Maria-Stöver-Straße" Shake-Hands mit Patrick zu machen. Doch bei der finalen Anhörung durch den Vorstand kann Patrick sich nicht länger verstellen und verletzt erneut den Ehrenkodex. Sehr zum Missfallen Arnes haben sich Helen und Swantje wieder versöhnt. Während Helen sich erfolgreich der "Langen Nacht des Einzelhandels" widmet, scheitert Arne bei Thomas kläglich mit seinem Vorstoß, in der Innenstadt ein Denkmal für die Varus-Schlacht zu errichten. Inken wird den Verdacht nicht los, dass es einen Grund für Hannelores merkwürdiges Verhalten ihr gegenüber geben muss. Als sie erfährt, dass Hannelore in dem Oldenburger Klinikum nicht nur entbunden, sondern auch als Ärztin tätig war, drängt sich Inken eine Frage auf: Deckt Brittas Mutter einen ehemaligen Kollegen, der damals den Tod von Inkens neugeborenem Baby verschuldet hat?