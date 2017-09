Swantje will mit Mika in seine Heimat Kanada durchbrennen. Unter strengster Geheimhaltung, bevor ihnen ihre Eltern noch einen Strich durch die Rechnung machen. Mika fällt es schwer, Peer im Dunkeln zu lassen, hält aber dicht. Helen findet einen Hinweis auf Swantjes und Mikas Vorhaben und kann die beiden mit Peer am Bahnhof stellen. Doch Swantje will sich nicht aufhalten lassen. Gunter erhält eine zynische Einladung Patricks zu dessen Ball und ahnt, dass Patrick ihn damit im großen Rahmen vorführen und demütigen will. Merle überredet Gunter, sich die Situation zu ersparen. Nach einem Gespräch mit Inken entscheidet er, doch hinzugehen. Carla genießt die Bekanntschaft mit René und würde auf seinem Hausboot gerne eine romantische Dinner-Location für das Hotel schaffen. Aber Patrick will davon nichts wissen. Zudem ist das Boot so gut wie verkauft. Doch René überrascht sie damit, den Verkauf rückgängig gemacht zu haben.