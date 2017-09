Arne ist von Helens Frage, was ihre Ehe eigentlich noch wert sei, völlig überfordert und verdrängt den Ernst der Lage. Sigrid verfolgt die Ehekrise alarmiert, denn sie fürchtet, dass Helen sich wieder "ihrem" Peer zuwendet. In Helen arbeitet es weiter, bis sie Arne mit der schweren und folgereichen Erkenntnis konfrontieren muss: Sie liebt ihn nicht mehr - Mika hat nach dem Streit mit Swantje mit Peer gesprochen, der ihn überzeugt, für eine Zeit nach Kanada zu gehen, um die Trauer um seinen Vater zu verarbeiten. Aber Mika möchte Swantje nicht zurücklassen und fragt sie, ob sie ihn begleitet. Gunter ist aus der Selbsthilfegruppe für Alkoholkranke geflüchtet. Thomas überzeugt Gunter, es nochmals mit den Anonymen Alkoholikern zu versuchen, und der erlebt eine Überraschung: Plötzlich betritt Inken den Raum. Carla verspricht voller Elan, den Verkauf von Renés Hausboot im Auge zu behalten. René ist fasziniert von Carla. In ihrer Küche erwischt es ihn schließlich: Er verliebt sich in diese Frau.