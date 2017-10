Fannys Schrei versetzt ihren Babysitter in Angst. Als er sie bei ihrem kleinen Bruder Benjamin findet, erzählt sie ihm, dass ein Mann sich an ihm vergriffen hätte. Im Gespräch mit Leo nennt Fanny den Täter: den eigenen Vater. Befunde lassen darauf schließen, dass Benjamin schon länger misshandelt wurde doch sagt das Mädchen tatsächlich die Wahrheit? Redaktionshinweis: Die weiteren Folgen der siebenteiligen Krimiserie "Janus" zeigt 3sat am Dienstag, 24. Oktober, ab 23.10 Uhr und am Mittwoch, 25. Oktober, ab 0.25 Uhr.