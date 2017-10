Thema: Wer läuft am schnellsten? Wer wirft am weitesten?: Höher, schneller, weiter: Darauf kommt es in der Leichtathletik an. Im "Tigerenten Club" geht es dieses Mal um Speerwerfen und Hürdenlaufen. Zu Gast sind der Weltmeister im Speerwurf Johannes Vetter und die schnellste Hürdenläuferin Europas Pamela Dutkiewicz. Und natürlich kämpfen wieder zwei Schulklassen um den goldenen Tigerenten-Pokal und um Spendengelder für einen guten Zweck. Im Speerwerfen kommt es auf den richtigen Anlauf und auf den richtigen Abwurf an: Nur mit der perfekten Kombination aus beidem kommen Weiten zustande wie die von Johannes Vetter. Er ist der zweitbeste Speerwerfer aller Zeiten - mit 94,44 Metern - so lang ist ein Fußballfeld. Pamela hat in ihrer Disziplin eine Mischung aus hoher Geschwindigkeit und Hindernissen und das macht den Hürdenlauf interessant. Es kann immer alles passieren; sogar Favoriten können ausscheiden, weil sie an einer Hürde stürzen oder stolpern. Johannes und Muschda lüften gemeinsam mit den Sportlern alle Geheimnisse rund um den Speerwurf und den Hürdenlauf. Und die Kinder aus dem Publikum dürfen die Sportarten auch testen - natürlich unter der Leitung der beiden Weltklasse-Sportler. Und natürlich wird es wieder actionreich bei den Wettkämpfen. Die Tigerenten von der Verbundschule Oberndorf (Baden-Württemberg) treffen auf die Frösche vom Friedrich-Schiller Gymnasium in Fellbach (Baden-Württemberg). Die beiden Spiele-Teams wetteifern mit Geschick, Schnelligkeit und Köpfchen um den goldenen Tigerenten-Pokal und um Spendengelder für ein Hilfsprojekt. Tigerenten Club im Internet: www.tigerentenclub.de Info: Der Tigerenten Club ist eine Produktion des Südwestrundfunks für "Das Erste" und "KiKA". Seit 20 Jahren steht das Format für Action, Spaß und kunterbunte Themen. Zwei Schulklassen treten in spannenden Spielen gegeneinander an, bis sich am Ende entscheidet, wer die kultige Rodeoente bezwingt und wer seinen Lehrer baden schicken darf.