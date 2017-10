Shary und Ralph müssen heute mal LAUT werden: Denn durch die Baustelle nebenan können sie ihr eigenes Wort nicht verstehen. Sie versetzen Weingläser in Schwingungen, bringen Wasser zum Fließen, und beantworten die folgenden Fragen: Was ist Lärm und wo ist der Unterschied zum Geräusch? Das Vogelgezwitscher am Morgen, das Gemurmel während der Klassenarbeit oder die Musik auf der Party: Richtig leise ist es nie. Shary und Ralph hauen richtig auf die Pauke, entdecken, welche Töne stören, und warum es gut ist, dass man die Ohren nicht verschließen kann. Was ist ein Olf und wie wird es gemessen? Warum kommt einem etwas spanisch vor? Wer hat das Quiz erfunden und warum heißt es so? Haben Nadelbäume Blüten? Wenn ja, wo? - Was ist Lärm und wo ist der Unterschied zum Geräusch?