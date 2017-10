Hat Lothar Krüger nach einem schweren Unfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde, Fahrerflucht begangen? Harry Möller und Dirk Matthies, die Lothar noch aus seiner Zeit als Wachhabender und Kollegen kennen, sind von seiner Unschuld überzeugt. Und das, obwohl sich Lothars Lebensverhältnisse nicht zum Besten entwickelt haben. Lothar hatte nach einem Lottogewinn die Uniform an den Nagel gehängt und sich einer fahrenden Theaterkompanie angeschlossen. Jetzt arbeitet er als Putzkraft auf einem Touristendampfer im Hamburger Hafen. Doch die Beweislast ist erdrückend, denn immerhin zeigt ein Handyfoto, dass mit Lothars Wagen der Unfall verursacht wurde. Als Fahrerin kommt aber auch Hilly Hansen, Lothars neue Lebensgefährtin, in Betracht. Und die hat Verbindungen in das Hamburger Rotlicht-Milieu. Die Kiez-Polizisten fragen sich allmählich: Wer ist eigentlich dieser Lothar Krüger? Harry Möller befindet sich in einer ungewohnten Situation, sie schiebt mit Hannes Krabbe Innendienst. Der wundert sich natürlich über die Gründe dieser Dienstplanänderung. Harry hat außer mit Frau Küppers mit niemandem über ihre Schwangerschaft gesprochen und so sicher ist sie sich ihrer Sache noch nicht.