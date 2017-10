Des Kaisers neue Kleider Heute | Das Erste | 10:03 - 11:00 Uhr | Märchenfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Kaiser Friedhelm, der Fesche, hat bald Geburtstag. Ein ausgefallenes Gewand zum Fest des eitlen Regenten muss her. Als der junge Jakob beim Kaiser vorspricht, ist dieser entzückt. Jakob gibt vor, der beste Weber zu sein, und will dem Kaiser Kleider schneidern, die es kein zweites Mal gibt. Doch der Kaiser sei gewarnt: Wer dumm ist oder seines Amtes unwürdig, für den sind diese Kleider unsichtbar! Original-Titel: Grimm's Fairy Tales: The Emperor's New Clothes Laufzeit: 57 Minuten Genre: Märchenfilm, D 2010 Regie: Hannu Salonen Schauspieler: Kaiser Friedhelm Matthias Brandt Jakob Sergej Moya Maja Alissa Jung Finanzminister Heinrich Manfred Möck Diener Paul Thomas Gimbel Hofschneiderin Adele Catherine Flemming