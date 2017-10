Lach- und Sachgeschichten heute mit Armin beim Waldspaziergang, mit Charlie und Lola beim Aufräumen, mit Roboter Bruno im Fußballfieber, mit Käpt'n Blaubär und dem heimtückischsten Lebewesen der Weltmeere - und natürlich mit der Maus, dem Elefanten und der Ente. Gummistiefel - Im Sommer durchs Meer zu waten ist schön für die Füße, das eiskalte Bachwasser im Winter mögen sie nicht. Dafür brauchen sie besonderen Schutz. Der kommt aus der Gummistiefel-Fabrik. Ein Paar Eisenfüße bekommen dort als erstes Socken angezogen. Doch reicht das für die bequeme Bachdurchquerung? Charlie und Lola "Trödeln" - Aufräumen ist angesagt! Charlie und seine kleine Schwester Lola sollen Geschirr einräumen, Wäsche falten und Äpfel im Garten aufsammeln. Charlie will schnell fertig werden, aber Lola trödelt lieber. Jede Aufgabe macht sie zum Spiel und Charlie langsam sauer. Fußballroboter - Wird es zu schwer, zu schmutzig oder gefährlich, helfen Roboter bei der Arbeit. Aber können sie auch kicken? An der Uni Darmstadt trifft Johannes Roboter, die das richtige Tor erkennen und den Ball hineinschießen können. Käpt'n Blaubärs Seemannsgarn: Vorsicht Stiefelolm - Tief unter den Meeren, in versunkenen Stiefeln, da lauern die heimtückischen Stiefelolme, die arme, unschuldige Stiefel stehlen und nichtsahnenden Anglern in die Nase beißen. Sogar auf dem Kutter treibt der Stiefelolm gelegentlich sein Unwesen.