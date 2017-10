Shary und Ralph zeigen heute, dass Zahlenraten eine wahre Freude ist! Wozu also noch rechnen, wenn das Raten so viel Vergnügen bereitet? Neben einer Reihe von verblüffenden Zahlentricks geben sie außerdem wie gewohnt die Antwort auf folgende fünf Fragen - garantiert gewusst und nicht geraten: * Warum fängt die Schule um 8:00 Uhr an und nicht später? Morgens um acht sitzen die meisten Schüler schon in der Schule, denn um diese Uhrzeit fängt der Unterricht an. Dabei würde die Mehrheit von ihnen sicher gerne ein bisschen länger schlafen. Wer hat eigentlich diese Uhrzeit festgesetzt und warum? Und was hat das Ganze mit Eulen und Lerchen zu tun? Ralph kennt die Antwort. * Warum lernen alle Englisch in der Schule? * Warum heißen die Weisheitszähne Weisheitszähne? * Warum zieht man vor jemandem den Hut? * Warm haben Herrenfahrräder eine Stange?