Die besten Nachbarn von NRW: Im bevölkerungsreichen NRW sitzen Nachbarn besonders eng aufeinander. Quarks macht die große NRW-Umfrage: Wo sind die Menschen am zufriedensten mit ihren Nachbarn? Sind Landbewohner bessere Nachbarn als Städter? Wo fühlen Menschen sich von ihren Nachbarn ausspioniert? Wer hilft sich am meisten - und wer streitet am heftigsten? / Warum es zwischen Nachbarn knallt: Nachbarn rücken uns auf die Pelle. Sie gucken in unsere Fenster, sie gehen uns mit ihrem Lärm auf die Nerven, oder einfach nur durch ihre Anwesenheit. Wissenschaftler haben erforscht, wie viel Nähe wir aushalten können - und wie wir fortwährend unsichtbare Grenzen um uns ziehen, die wir gegen Eindringlinge verteidigen. Sie kommen zu einem überraschenden Schluss: Zäune sind gut für die Nachbarschaft. Quarks macht den Test. / Nachbarschaftsstreit - wer hat Recht? Grillrauch, Lärm und überhängende Pflanzen am Gartenzaun: Was darf ich meinen Nachbarn zumuten? Quarks spricht mit einem Richter, der sich auf Nachbarschaftsstreit spezialisiert hat. - Nachbarschaftsstreit - wer hat Recht?