Masha und der Bär Heute | KiKa | 06:15 - 06:30 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Grusel-Nacht: Eigentlich ist es für Mascha längst Zeit nach Hause zu gehen. Doch draußen gießt es wie aus Eimern und Mascha muss beim Bären übernachten. Und weil Mascha sich beim kleinsten Geräusch fürchtet und einen Einbrecher vermutet, verbarrikadiert sie Bärs gesamtes Haus. Der Einbrecher hat nicht die geringste Chance einzudringen und soll draußen im Regen versauern. Aber würde Mascha nicht all ihre Kraft in das Beschützen des Hauses investieren, hätte sie mitbekommen, dass es der Bär ist, der nur nach draußen gegangen ist, um für Mascha nach Einbrechern zu sehen. Original-Titel: Masha & The Bear Untertitel: Die Grusel-Nacht Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, RUS 2009 Regie: Georgii Orlov Folge: 13