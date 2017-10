Leonard, Sheldon und Howard sind stolz, dass sie ihre Forschungen für das Gyroskop abgeschlossen haben. Doch als sie am nächsten Morgen in die Uni zurückkommen, müssen sie feststellen, dass die Army alle Unterlagen konfisziert hat. Die Jungs sind am Boden zerstört. Howard hängt nur noch an Bernadette, die das sehr nervig findet. Sheldon muss die nächste unangenehme Nachricht verarbeiten, denn Amy geht für ein paar Monate nach Princeton. Doch er kann über seinen Schatten springen.