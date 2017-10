Paul Arens lebt in seiner eigenen Welt. Tagsüber ist er im Bereich Kundenservice und Support der sozialen Netzwerkfirma "Topnet" tätig. Abends widmet er sich seiner eigentlichen Leidenschaft. Dann programmiert er aufwendige Spiele. Doch ausgerechnet der unliebsame Bürojob wird Arens zum Verhängnis. Denn er wird brutal niedergestochen und stirbt. Als potenzielle Täter kommen zahlreiche seiner Kunden in Frage. Denn Hacker waren in die Profile der anspruchsvollen "Topnet"-Kunden gedrungen und hatten deren virtuelle Privatsphäre durchleuchtet und manipuliert. Die Beschwerden und Drohungen gegen den verhinderten Game-Designer Arens hatten sich gehäuft. Erste Ermittlungen führen Schumann und seine Kollegen zu verdächtigen "Topnet"-Kunden. Doch Kerstin Feuerbach, deren wüste Beschimpfungen bereits die Firmenwände von "Topnet" zierten, bestreitet ebenso wie Pia Wernecke, die durch das soziale Netzwerk ihren Job verlor, für Arens' Tod verantwortlich zu sein. In Arens' Wohnung stoßen die Kommissare auf eine weitere Spur: ein Foto von Markus Bachmann, einem unscheinbaren Neuköllner Jugendlichen. In welchem Verhältnis stand Arens zu dem Jungen? Während der intensiven Ermittlungsarbeiten keimt in Schumann plötzlich eine gewagte Vermutung.