Ein Albtraum für Franz Wohlfahrt von der Spurensicherung: Auf dem Heimweg fährt er über den leblosen Körper eines Jungen namens Patrick. Wohlfahrt ist sich sicher, dass er bereits tot war. Doch Moritz Ebner, Zeuge und Freund des Opfers, behauptet das Gegenteil. Und auch Wohlfahrts Kollegen von der SOKO Wien glauben zunächst nicht an seine Unschuld. Aber die Untersuchungen ergeben eindeutig, dass Wohlfahrt die Wahrheit sagt und der Junge schon an einer Kopfverletzung gestorben war, als Wohlfahrt ihn angeblich überfahren hat. Doch wie ist Patrick auf die Straße gekommen? Major Carl Ribarski und Oberstleutnant Helmuth Nowak ermitteln in der Schule des Jungen und werden mit Mobbing und Gewalt konfrontiert. Hat einer seiner Mitschüler Patrick umgebracht?