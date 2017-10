Er hat die deutsche Siegesserie bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii eindrucksvoll fortgesetzt – und das auch noch mit Streckenrekord. Eine Woche nach seiner Höchstleistung in 8:01:39 Stunden ist Triathlet Patrick Lange zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Am Samstag begrüßt ZDF-Moderator Sven Voss den 31-Jährigen aus Bad Wildungen, der als sechster Deutscher beim legendären Triathlon auf Hawaii über die Langdistanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,2 Kilometer Laufen) triumphierte. Im Studiogespräch wird Patrick Lange berichten, wie er trotz seiner "Beinprobleme" beim Radfahren auf der Marathonstrecke plötzlich mehr als zehn Minuten aufholte. Im "aktuellen sportstudio" werden auch die Höchstleistungen des neunten Spieltags der Fußball-Bundesliga im Fokus stehen – unter anderem mit allen drei deutschen Champions-League-Teilnehmern. So muss der FC Bayern München zum Samstagabendspiel beim Hamburger SV antreten, während Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt gastiert und RB Leipzig den VfB Stuttgart empfängt. In weiteren Zusammenfassungen berichtet "das aktuelle sportstudio" auch von den Partien Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen, FC Augsburg – Hannover 96 und vom Freitagsspiel Schalke 04 – FSV Mainz 05.