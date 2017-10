Valerie Klein kann es nicht glauben: Kann es sein, dass Volker Beier ihr seine Gefühle nur vorgespielt hat? Oder gibt es eine Erklärung für die Frau, die er in seinem Atelier geküsst hat? In die Klinik wird der dunkelhäutige Sammy Kahindi eingeliefert, der von einem Mitschüler geschlagen wurde - aus rassistischen Motiven. Die Belegschaft staunt nicht schlecht, als sich herausstellt, dass ausgerechnet Valeries Sohn Max dieser Mitschüler sein soll. Kaan Gül ist frustriert, weil er bisher immer noch nicht selbst operieren durfte. Nadine Mann nutzt die Gunst der Stunde und bietet ihm seine erste OP an. Dass diese - durch Nadines Mitwirkung - sich so lange hinzieht, dass Kaan das Abendessen anlässlich des ersten Jahrestages mit seinem Lebensgefährten Patrick verpasst, ist für Nadine ein erfreulicher Nebeneffekt. Peter Wagner fühlt sich von seiner Familie mehr und mehr bevormundet und nicht ernst genommen. Nach einem Streit mit Carolin und Gundula packt er seine Koffer und flüchtet - ausgerechnet zu Grit Lang. Diese wiederum baut auf Peters Hilfe, ihren Sohn Bernd wieder in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Valerie möchte sich über ihre Gefühle klar werden und entschließt sich, noch einmal therapeutische Hilfe bei Dr. Sybille Vetter in Anspruch zu nehmen. Diese rät Valerie, sich auf die neue Liebe einzulassen - bis sie begreift, dass Valeries Neuer ihr Noch-Ehemann ist, mit dem sie sich gerade in einem Rosenkrieg befindet.