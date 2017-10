Er ist der größte Star der DDR: Manfred Krug. Bis er bei der Partei in Ungnade fällt und zum Staatsfeind erklärt wird. Er geht in den Westen und fängt von vorne an - mit ungeahntem Erfolg. Mit Interviews von Freunden und Weggefährten - darunter Armin Mueller-Stahl, Joseph Vilsmaier, Charles Brauer und Uschi Brüning - erinnert "ZDF-History" an den beliebten Schauspieler und Sänger. Die Dokumentation schildert Manfred Krugs Weg vom Stahlschmelzer zum Filmstar und vom Ost-Idol zum Fernsehliebling der ganzen Nation.