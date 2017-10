Sieben Zwerge & ich Heute | ZDF | 07:30 - 07:55 Uhr | Animationsserie Infos

Weil Schnee lieber Videospiele gespielt hat, hat sie die Mathearbeit verhauen. Zum Glück soll die Arbeit wiederholt werden. Die sieben Zwerge wollen ihr bei den Vorbereitungen helfen. Parallel dazu zweifelt Marco an seinen Konditorkünsten - er hat aus Versehen eine Torte versalzen - und Genialo schafft es nicht, seine Rakete ins Weltall zu schießen. Darum fühlen sich Schnee, Marco und Genialo als totale Nieten. Doch sie wollen nicht aufgeben. Obwohl Schnee fleißig gelernt hat, hat sie während der Wiederholungsarbeit massive Schwierigkeiten. Mysterio hat die Lösungen geklaut und heimlich in ihre Schultasche gesteckt - und das fliegt während der Arbeit auf. Original-Titel: Sept nains et moi Untertitel: Voll verrechnet Laufzeit: 25 Minuten Genre: Animationsserie, F 2016 Schauspieler: Schnee Wittchen Leila Jolene Cenk Marco Wittchen Flavio Parenti Blanche Wittchen Josefin Asplund Willy John Aden Harvey Camilla Nixie Strazza Sophia Geraldine O'Rawe