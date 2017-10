2017 ist die österreichische Stadt Bregenz am Bodensee der Austragungsort für die internationale Spielshow, die im letzten Jahr erfolgreich Premiere mit Andrea Kiewel in Konstanz feierte. Die Gäste: Vanessa Mai, Santiano, Beatrice Egli, Höhner, Nik P., Howard Carpendale, Schürzenjäger und viele andere. In der Open-Air-Show für die ganze Familie messen sich drei Teams in sportlichen und spielerischen Aufgaben, müssen aber auch mit Geschick und Wissen punkten. Kommentiert wird das Geschehen von ZDF-Livekommentator Aris Donzelli. Die Teams aus Lindau, Bregenz und St. Gallen werden von Prominenten unterstützt: Für Deutschland geht Gewichtheber-Olympiasieger Matthias Steiner an den Start, für Österreich Moderatorin Arabella Kiesbauer, und die Schweiz wird von der Weltmeisterin im Eiskunstlauf, Denise Biellmann, vertreten. Auf das Siegerteam wartet am Ende der drei Folgen nicht nur der begehrte Pokal, sondern es holt auch das erspielte Geld für ein karitatives Projekt in seine Stadt. Und jedes Team stellt seine Region in einem ganz persönlichen Porträt vor. In der finalen Ausgabe liegt der Fokus auf Bregenz, und TV-Koch Oliver Hoffinger präsentiert ein Menü aus Österreich.