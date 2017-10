Sybille Thalheim (Stefanie Stappenbeck) steckt mitten in einem Albtraum. Sie wacht in einem fremden Hotelzimmer auf, blutverschmiert und mit einem Messer in der Hand. Alles sieht danach aus, als habe Sybille einen Mord begangen. Doch sie kann sich an nichts erinnern. Was tun?