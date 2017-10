Romantisches Paradies: die Bobziner Schleuse Die Schleuse Bobzin ist mit einem Hub von 6,80 Metern die höchste in Mecklenburg. Jeder, der auf der Elbe zwischen Hamburg und Berlin unterwegs ist, muss durch sie hindurch. Nur ein paar Schritte entfernt, befindet sich das verwunschen gelegene Gästehaus in der Waldlichtung an der Schleuse, das Axinja Zieher bewirtschaftet. Sie lebt ganz alleine mitten im Wald und hat den Schlüssel zum 1925 erbauten Wasserkraftwerk, das heute ein Museum, aber auch noch in Betrieb ist. Unter anderem wird die Lübzer Brauerei mit Strom aus Bobzin versorgt. Die Metallgestalterin Isabel Lange Metall und Feuer, das sind die besonderen Leidenschaften von Isabel Lange. Die in Ostberlin aufgewachsene Künstlerin und ausgebildete Kunstbuchbinderin hat als Metallgestalterin eine ganz eigene Handschrift entwickelt. In ihren Schmuckkreationen, den filigranen Kleinobjekten und auch in den größeren figürlichen Arbeiten gewinnt sie dem schweren Metall eine enorme Leichtigkeit ab. Diese besonderen Eisen- und Stahlskulpturen entstehen in ihrem Atelier und in der Schmiedewerkstatt, die sie zusammen mit ihrem Mann, dem Kunstschmied Kurt Lange, in der ehemaligen Reithalle von Schloss Bredeneek im Kreis Plön betreibt. Als Gemeinschaftsprojekt der beiden sind unter anderem das Eingangstor des Botanischen Gartens in Kiel oder die Treppenspirale im Preetzer Krankenhaus entstanden. Der Muschelschubser von Holtenau: die Miesmuschelzucht von Tim Staufenberger Der Meeresbiologe Dr. Tim Staufenberger hat die alte Tradition des Muschelzüchtens wiederbelebt. Seit drei Jahren betreibt er die einzige Muschelfarm an der deutschen Ostseeküste vor Kiel-Holtenau in der Nähe des Nord-Ostsee-Kanals. Seine Miesmuscheln mit Biozertifikat werden in sogenannten Muschelsocken an Leinen gezüchtet und nach der Ernte direkt verkauft. Sonnabendmittags legt er mit seiner "Pontylus" am Kai an, um seine handverlesenen Muscheln zu verkaufen. Gleich gegenüber können Gäste die frisch zubereiteten Muscheln aber auch im gemütlichen Fischrestaurant Kombüse direkt am Holtenauer Tiessenkai genießen. Seenotretter und ihre Geschichten: Buchprojekt aus dem Ankerherz-Verlag Dieter Steffens ist von einer Riesenwelle über Bord gespült worden und in Not geraten, weil er andere gerettet hat. Mit seiner dramatischen Geschichte beginnt das Buch "Mayday" aus dem Ankerherz-Verlag. Es ist eine Sammlung sehr persönlicher Geschichten von Seenotrettern, eine faszinierende, spannende Lektüre mit wunderbaren Fotos. Die "Nordtour" hat sich in Neuharlingersiel und in Cuxhaven auf die Spur der stillen Helden begeben. Weinbau im Nationalpark Harz: Weinverkostung auf einem ungewöhnlichen Weingut Weinanbau würde man im Nationalpark Harz wohl kaum erwarten. Aber es gibt ihn tatsächlich, den Harzer Wein. In ausgewählten Gastronomiebetrieben wird er im ganzen Harz ausgeschenkt. Angebaut werden die Trauben in Handarbeit in einem kleinen Familienbetrieb in Westerhausen. Ein Team der "Nordtour" spricht mit dem Winzer über seinen edlen Tropfen und begleitet dessen Mitarbeiterin auf einer Führung über den Weinberg mit anschließendem Picknick, bei dem Käse aus der Region und natürlich Harzer Wein gereicht wird. Gentlemen Riders Hamburg Die Gentlemen Riders Hamburg bitten zur Tour: Sie sind dabei auf klassischen Motorrädern in betont "feiner" Kleidung wie seidene Westen, Tweedanzüge oder kostüme, mit Monokel und Schnurrbart unterwegs. Gute Manieren werden erwartet. Das Ganze ist eine Art Straßentheater, die Teilnahme ist kostenfrei, für einen guten Zweck werden Spenden gesammelt. In diesem Jahr sind schon über 10.000 Euro zusammengekommen, über 400 Motorrad-Fans gehen mit ihren Retromaschinen auf die Straßen in Hamburg. Urlaub im Biosphärenreservat: Wanderung durchs Mönchguter Land Biologin Christina Krüger ist als sogenannter Urlaubs-Ranger im Biosphärenreservat Südost-Rügen unterwegs. - Paul Müller-Kaempff: Begründer der Künstlerkolonie findet letzte Ruhestätte in Ahrenshoop