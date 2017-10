Der NDR startet durch zum ersten NDR Kleingartenwettbewerb: Vier Laubenpieper aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg treten in einer Sendung jeweils um den Titel "Schönster Kleingarten des Nordens" an. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 1.000 Euro! Der jeweilige Gastgeber präsentiert seinen Mitkonkurrenten die Schönheit seines Gartens und seiner Laube. In der dritten und vierten Kategorie geht es darum, wie ökologisch er wirtschaftet und ob er die Erträge wie Gemüse aus seinem Garten zu einem Festmahl verarbeiten kann. Die drei Kontrahenten verteilen Punkte, manchmal knallhart, aber immer herzlich! Denn sie sehen natürlich vieles ganz anders als ihr Gastgeber. Zu sehen gibt es in diesem noch nie dagewesenen Kleingartenwettbewerb einiges: prachtvolle Lauben, zusammengezimmert aus altem Baumaterial, herrliche Anlagen an unglaublichen Orten und natürlich jede Menge Herausforderungen für die Teilnehmer rund um den Garten. So schleppen in Oldenburg die drei Mitbewerber mehr als eine Tonne Feldsteine in den Kleingarten ihres Gastgebers und bauen daraus eine riesige Kräuterschnecke. Ob ihm das wohl gefällt? Es wird in den Schrebergärten also gebaut, gekocht, gelacht und dabei auch viel gelernt. Gartenexperte Peter Rasch (45) gibt jede Menge Tipps und sorgt in jeder der vier Folgen, zusammen mit den Kandidaten, für eine faustdicke, gärtnerische Überraschung. Moderator Philipp Jeß steht stellvertretend für seine Generation für den Wandel in Norddeutschlands Kleingärten. Denn die jungen Leute haben das Kleingartenleben neu entdeckt. Statt schnurgerader Beete legen sie lieber chillige Hawaii-Ecken an, statt vermuffter Holzlauben bauen sie Edellounges in Kleinformat. Auch das gibt es in dieser Sendung natürlich zu sehen. Ein Kleingarten in Hamburg ist die letzte Station im Wettbewerb. Dort wird sich auch entscheiden, wer die meisten Punkte einfahren konnte und wer neben den gärtnerischen Lorbeeren den Gewinn bekommt. Es kann nur einen Sieger geben, dessen Gartenacker am Ende zum "Schönsten Kleingarten des Nordens" gekrönt wird.