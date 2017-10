Zunehmend fühlt sich Susanne durch Violas Anwesenheit belastet. Deshalb möchte sie, dass Viola so schnell wie möglich wieder aus ihrem Haus verschwindet. Fährmann hat derweil ehrgeizige Pläne. Er will dem Zoo mit einer riesigen Tropenhalle internationale Bedeutung verschaffen. Bei der Präsentation des Projektes in einer Aufsichtsratssitzung kommt es allerdings zu einigen Meinungsverschiedenheiten.