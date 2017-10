Genuss ist für jeden etwas anderes. Für den einen ein entspannter Stadtbummel, für den anderen ein gutes Essen mit einem Glas Wein, ein gemütliches Kaffeetrinken, eine Wanderung durch bunte Herbstwälder oder ein verwöhnendes Baderitual mit Schaum und Duft. Anhänger sinnlicher Verlockungen werden Pirna als echten Geheimtipp entdecken. "Unterwegs"-Moderatorin Beate Werner ist in die malerisch gelegene Stadt an der Elbe gereist und hat sich umgeschaut, gekostet, getestet, ausprobiert und stellt Pirna von seiner genussreichen Seite vor. Sie versucht sich an Geocaching - einer modernen Form der Schatzsuche - und findet exotische Entspannung im traditionsreichen Geibeltbad. Sie besucht den Schlossberg-Winzer, macht Pause in der herrlich duftenden Kaffeerösterei Schmole, wandert auf den Papststein, besucht den Kabarettisten Tom Pauls in seinem Theater und trifft immer wieder auf Sandstein - sogar in der Seife. Aber selbst das ist ein Genuss.