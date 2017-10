Dimitri Leonow wird nach einem Überfall auf seinen Laden in die Notaufnahme eingeliefert. Der Verletzte will sofort mit der Polizei sprechen. Dr. Theresa Koshka macht sich bald mit ihrem Landsmann bekannt und nimmt Anteil an seinem Schicksal. Elias Bähr bekommt Besuch von einem Schulfreund. Julia Berger ist nach den Enthüllungen um ihre Familie seit einer Woche nicht mehr zum Dienst erschienen.