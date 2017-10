Bei einer harmlosen Bein-Operation infiziert Konrad sich mit multiresistenten Krankenhauskeimen. Seine Frau Maja steckt in einer Zwickmühle: Die Molekularbiologin hat gerade ihre erste Stelle angetreten - ausgerechnet in der Klinik, die Konrad behandelte. Klinikchef Professor Adler ist sehr zufrieden mit ihr. Doch den Fall ihres Mannes will er am liebsten unter den Teppich kehren.