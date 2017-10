Titanium - Strafplanet XT-59 Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Zehn Menschen werden auf einen Planeten verbannt. Das einzige, was sie eint: Sie waren den Diktatoren ihrer Heimat gefährlich geworden und sie wollen überleben. Doch außer einer sagenhaften Glücks-Insel, die es hier geben soll, hält der Exil-Planet wenig Gutes bereit: düstere Sümpfe, hartes Klima, Monster. Und dann ist da noch die Konkurrenz untereinander. Original-Titel: The Calculator Laufzeit: 105 Minuten Genre: , RUS 2014 Regie: Dmitriy Grachev FSK: 12 Schauspieler: Erwin Kann Jewgeni Mironow Just Van Borg Vinnie Jones Kristi Anna Tschipowskaja Jan Wladas Bagdonas Mathias Nikita Panfilow Leyla Linda Nigmatulina