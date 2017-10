Eisi Gulp ist in Bayern, vor allem durch seine Rolle in Percy Adlons Film "Zuckerbaby", als Moderator der BR-Sendung "Live aus dem Alabama" oder als quirliger Comedian bekannt. Doch hinter der Fassade des auf der Bühne so selbstbewussten Mannes steckt ein sensibler "Kümmerer" und Familienmensch. Werner Eisenrieder, Eisi Gulp, ist ein waschechter Schwabinger. Er war neun Jahre alt, als seine glückliche Kindheit ein jähes Ende nahm. Sein Vater erkrankte an Lungenkrebs. Die Mutter ging daraufhin arbeiten und Werner kümmerte sich um den Vater bis zu dessen Tod. In der Schule hatte er keinen leichten Stand. Selbstvertrauen bekam er durch Taekwondo und später Modern Dance. Nach dem Abitur lernte Werner in New York die Straßenkünstlerbewegung kennen und brachte diese Kunstform mit nach München. Dort wurde er schließlich entdeckt, hatte Auftritte im Vorprogramm verschiedener Kleinkünstler, moderierte für den BR "Live aus dem Alabama" und spielte in Fernseh- und Kinofilmen. Auch privat fand Eisi Gulp sein Glück, als er Johanna kennen und lieben lernte. Die beiden heirateten und bekamen zwei Söhne, um die sich Eisi mit schier unendlicher Energie kümmert. Nach knapp zehn Jahren scheiterte die Ehe und Eisi verließen Kraft und Kreativität. Er merkte, dass er sein Gleichgewicht verloren hat. Erst als er wieder zu tanzen begann, fand er langsam sein Selbstvertrauen wieder. Heute ist er als Schauspieler gefragt wie selten zuvor, spielt eine feste Rolle in der BR-Daily "Dahoam is Dahoam", lebt in einer festen Beziehung und wohnt zusammen mit seinem älteren Sohn in Oberbayern.