Xenius - Was leisten Zoos heute? Das richtige Futter für Löwe und Gorilla Heute | Bayern | 06:00 - 06:30 Uhr | Wissensmagazin Infos

Im Zoo leben Tiere mit vollkommen unterschiedlichen Fressgewohnheiten und -bedürfnissen. Bei jedem einzelnen müssen die Tierärzte und Biologen genau aufpassen und das richtige Futter zusammenstellen, damit sie gesund bleiben. Caro Matzko und Gunnar Mergner wollen wissen: Wie schafft ein Zoo das? Was für ein enormer logistischer Aufwand steckt hinter den täglichen Speiseplänen? Deshalb begleiten sie die Tierärztin des Nürnberger Tiergartens bei ihrer Arbeit und helfen mit. Sie kümmern sich um die individuelle Diät eines jeden Gorillas. Und sie lernen, warum es gut für die Löwen ist, ganze Tiere zu verspeisen, statt Kraftfutter. - Was leisten Zoos heute? (1/5) - Das richtige Futter für Löwe und Gorilla Laufzeit: 30 Minuten Genre: Wissensmagazin, D, F 2016