In aller Freundschaft Heute | RBB | 17:05 - 17:50 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Hans-Peter Brenner und Schwester Ulrike kümmern sich um Vanessa Liebstöckel, die mit ihrer Freundin Laura in die Sachsenklinik eingeliefert wurde. Vanessa hat eine gebrochene Nase, angeblich ein Unfall. Jochbein und Nase sind derartig zertrümmert, dass für eine Nasenrekonstruktion ein Foto von Vanessas Gesicht benötigt wird. Als Schwester Ulrike das Bild sieht, kommt ihr der Verdacht, dass mit den Freundinnen und der Geschichte, die beide erzählen, etwas nicht stimmt. Ulrike vermutet, dass der Nasenbruch kein Unfall, sondern Absicht war. Das Kindermädchen Franzi Wilde signalisiert Philipp Brentano an ihrem Geburtstag, dass sie ihn immer noch begehrt. Auch Philipp bekommt Franzi nicht mehr aus dem Sinn. Arzu kommt zwar manche Situation seltsam vor, aber sie bleibt arglos und veranstaltet mit den Kindern, Philipp und Hans-Peter Brenner ein Geburtstagsfest für Franzi. Dabei wird Brenner beinahe Zeuge, wie sehr es zwischen Franzi und Philipp knistert. Vanessa Liebstöckel: Charleen Dietz Laura Klein: Runa Greiner Franzi Wilde: Maja Lehrer Jakob Heilmann: Karsten Kühn Dr. Roland Heilmann: Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch: Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein: Bernhard Bettermann Sarah Marquardt: Alexa Maria Surholt Dr. Philipp Brentano: Thomas Koch Arzu Ritter: Arzu Bazman Dr. Rolf Kaminski: Udo Schenk Dr. Lea Peters: Anja Nejarri Charlotte Gauss: Ursula Karusseit Otto Stein: Rolf Becker Kris Haas: Jascha Rust Ulrike Stolze: Anita Vulesica Hans-Peter Brenner: Michael Trischan Dr. Maria Weber: Annett Renneberg Miriam Schneider: Christina Petersen Dr. Niklas Ahrend: Roy Peter Link Prof. Dr. Gernot Simoni: Dieter Bellmann Untertitel: Jenseits der Schmerzgrenze Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2017 Regie: Mathias Luther, Klaus Jochmann Folge: 789 Schauspieler: Vanessa Liebstöckel Charleen Dietz Laura Klein Runa Greiner Franzi Wilde Maja Lehrer Jakob Heilmann Karsten Kühn Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets