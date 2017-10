Auf der Großbaustelle in Schkona regiert Brigadier Balla. Ein Kerl wie ein Baum, raubeinig und dickfellig, für den seine Männer durch dick und dünn gehen. Der Anarchie der Ballas sollen der neu eingesetzte Parteisekretär und die junge Technologin Kati ein Ende bereiten. Balla verliebt sich in Kati und legt sich mit dem Parteisekretär an, der sich in seine Arbeitsmethoden einmischen will.