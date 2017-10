Once Upon A Time - Es war einmal... Heute | Super RTL | 22:25 - 23:20 Uhr | Märchenserie Infos

Mehr Termine Inhalt Auf der Suche nach Anna wird Elsa von der Schneekönigin an Ketten aus Eis gefesselt. Der frostige Showdown zwischen Emma, Regina und der Königin beginnt auf der berstenden Eisbrücke und endet nach raffinierter magischer List in der Eishöhle der Königin. Endlich besitzt sie Reginas Zauberspiegel! Hook und Emma finden eine Kiste mit Videos aus Emmas Kindheit. Kaum zu glauben, wen sie dort entdecken! Original-Titel: Once Upon a Time Untertitel: Ein Splitter des Zauberspiegels Laufzeit: 55 Minuten Genre: Märchenserie, USA 2014 Regie: Alrick Riley Folge: 5 Schauspieler: Mary Margaret Blanchard Ginnifer Goodwin Emma Swan Jennifer Morrison Regina Mills Lana Parrilla David Nolan Josh Dallas Belle Emilie de Ravin Captain Hook Colin O'Donoghue