Das Krokodil und sein Nilpferd Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:20 Uhr | Actionkomödie

Mehr Termine Inhalt Tom, das "Nilpferd", zeigt zahlungswilligen Touris die Savanne - Slim, das "Krokodil", will die Tiere schützen. Da können schon mal die Fäuste fliegen, bis ein skrupelloser Spekulant die beiden Raufbolde unfreiwillig eint. Gemeinsam wollen die Jungs den üblen Kerl vertreiben... Original-Titel: I'm For the Hippos Laufzeit: 125 Minuten Genre: Actionkomödie, I 1979 Regie: Italo Zingarelli FSK: 6 Schauspieler: Slim genannt Krokodil Terence Hill Tom genannt Nilpferd Bud Spencer Jack Ormond Joe Bugner Mama Leone May Dlamini Ormonds kahlköpfiger Handlanger Malcolm Kirk Jason Ben Masinga Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets