World Series of Darts - German Masters 2017: Halbfinale - World Series Heute | Pro7 | 20:15 - 22:15 Uhr | Darts Infos

Mehr Termine Inhalt Lange als Kneipensport belächelt, hat sich das Präzisionsspiel pfeilschnell zu einer professionellen Disziplin entwickelt, die mittlerweile einen einmaligen Eventcharakter besitzt. Vor tausenden euphorischen Zuschauern beweisen die Dartprofis um Legende Phil "The Power" Taylor regelmäßig, dass sie kein extra Zielwasser benötigen, um die Pfeile millimetergenau auf der kleinen Scheibe zu platzieren. Bei den diesjährigen German Masters in Düsseldorf messen sich die besten deutschen Spieler mit der absoluten Weltelite. Original-Titel: Darts Laufzeit: 120 Minuten Genre: Darts, D 2017