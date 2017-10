Zeitreise in die Vergangenheit - Freilichtmuseum Maria Saal erleben Heute | ORF 3 | 06:10 - 06:35 Uhr | Reportagereihe Infos

Ein Gang durch das Freilichtmuseum Maria Saal ist eine Zeitreise in eine Vergangenheit, wie sie vor gar nicht allzu langer Zeit noch zum Alltag unserer Vorfahren gehörte. Heute kann man an 38 original erhaltenen Objekten aus den letzten vier Jahrhunderten bäuerliche Haus-, Hof- und Wohnformen sowie Arbeitsweisen aus den verschiedenen Regionen Kärntens nicht nur sehen, sondern auch nachempfinden. Original-Titel: Erlebnis Österreich Laufzeit: 25 Minuten Genre: Reportagereihe, A 2017