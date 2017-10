Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Lois liefert sich ein erbittertes Kräftemessen mit klein Jamie. Das Baby scheint seiner Mutter alles zum Trotz zu machen. Malcolm, Reese und Dewey finden ein großes Trampolin. Sogleich überlegen sie, welchen Schabernack sie damit treiben könnten. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Der Mutter-Sohn-Krieg Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2005 Regie: Steve Welch Folge: 8 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Dewey Erik Per Sullivan Francis Christopher Masterson Reese Justin Berfield Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets