Gorgo, der Adler, ist davon überzeugt, eine Gans zu sein. Nils und Martin fragen sich, wieso das so ist und, ob es Sinn macht, Gorgo mit dieser Lüge leben zu lassen. Als Nils beschließt, Gorgo die Wahrheit zu sagen, versteht dieser ihn falsch. Er ist überzeugt, dass Nils ihm sagen wollte, er sei zu dick. Während Gorgo an seinem Körper zweifelt, beginnen auch die anderen Fehler an sich zu suchen und zu finden. Schließlich sind sie in ihrer Verzweiflung ein gefundenes Fressen für Smirre, den Fuchs. Wenn da nicht Nils wäre, der allen klarmacht, dass sie gut sind, und zwar genau so, wie sie sind.