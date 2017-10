Nils kann es kaum fassen: Am Nachthimmel sieht er einen Meteor fliegen. Natürlich will er da näher ran und sein treuer, fliegender Freund Martin muss ihm dabei helfen. An den Meteoriten ran will aber auch der Dunkle Elf. Er verspricht sich von dem magischen Sternenschein unendlich große Macht. Dass ausgerechnet Nils den Stein vor ihm findet, versetzt den Bösewicht in große Wut.