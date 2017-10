Da Sheldon glaubt, sich in einer Computerspielkrise zu befinden, versucht er andere Dinge aus, um wieder in Form zu kommen: Einrad fahren, jonglieren und auf Stelzen laufen. Penny läuft ihrem Exfreund Zack über den Weg, der ihr einen Job in seiner Firma anbietet. Leonard versucht cool darauf zu reagieren, aber er ist schon sehr erleichtert, als Zacks Verlobte ihm verbietet, Penny bei sich einzustellen. Howard ärgert sich, dass sich Bernadette über seine Zaubertricks lustig macht.