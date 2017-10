Der raffinierte Auftragskiller Patrice hat eine Liste mit Undercover-Agenten, die in Terrorzirkeln ermitteln. Das MI6 will die Daten zurück, bevor ihre Informanten in Lebensgefahr geraten. James Bond soll Patrice stellen, um an seinen Auftraggeber heranzukommen. Er stößt auf den Cyberterroristen Raoul Silva, der selbst einmal beim MI6 arbeitete und mit dem Geheimdienst noch eine Rechnung offen hat. Wie können Bond und M den Bösewicht stoppen?