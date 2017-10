Expedition in die Heimat - Unterwegs im Glottertal Heute | SWR RP | 08:05 - 08:50 Uhr | Reisemagazin Infos

Das Glottertal bei Freiburg hat weit mehr zu bieten als sentimentale Erinnerungen an die "Schwarzwaldklinik". Die Moderatorin trifft dort auf Menschen zwischen Tradition und Moderne, begegnet Speckherstellern, Trachtenmachern, Winzern und Möbeldesignern. Der Genuss kommt in dieser Landschaft nicht zu kurz und für sportliche Aktivitäten bietet das Tal zwischen Rheinebene und Schwarzwald eine Menge. Original-Titel: Expedition in die Heimat Laufzeit: 45 Minuten Genre: Reisemagazin, D 2016