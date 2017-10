Thomas plant einen entspannten Skiurlaub mit seiner Familie. Doch eigentlich hat seine Frau Martina keine Zeit und die pubertierende Tochter Jenny keine Lust. Nein zu sagen fällt dem konfliktscheuen Familienvater schwer, so dass Sarah, die schüchterne 15-jährige Tochter von Thomas' Chef, gegen den Willen der Familie auch auf dem Rücksitz Platz nimmt. Zu viert fahren sie in ein Schweizer Skigebiet. Peinlichst auf Harmonie bedacht, ignoriert Thomas sowohl die Bedürfnisse seiner Frau Martina als auch die Rivalität zwischen den Teenagern. Thomas erlaubt den Mädchen, zusammen auf eine Party der Dorfjugend zu gehen. Doch es kommt zu einem schrecklichen Zwischenfall: Sarah wird von Severin, dem Sohn des befreundeten Besitzers der Ferienwohnung, auf den zu allem Überfluss Jenny ein Auge geworfen hat, vergewaltigt. Das verzweifelte und traumatisierte Mädchen vertraut sich Thomas an, der mit seiner Vogel-Strauß-Taktik die Situation aber immer schlimmer macht. Er verstrickt sich in Lügen, macht sich schuldig, und der ursprünglich harmlose Familienurlaub endet in einer Katastrophe ...