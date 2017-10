(1): Bodysurf Surfen ohne Board? Nur mit Schwimmflossen und der Kraft ihrer Arme bezwingen Bodysurfer die reißendsten Ozeane. Der Bodysurf-Virus hat sich mittlerweile von den Stränden von Hawaii bis an die Küste des französischen Baskenlandes ausgebreitet und auch die europäischen Wellenreiter infiziert. (2): Kogonada In seinen "Supercuts" zerschneidet der Künstler Kogonada die Filme großer Regisseure, um sie ganz anders zusammenzufügen und ihnen neuen Sinn zu verleihen. Nach drei Millionen Klicks konnte er nun endlich seinen ersten Langfilm "Columbus" finanzieren. (3): Ruben Östlund Treffen mit Ruben Östlund, Gewinner der Goldenen Palme bei den letzten Filmfestspielen von Cannes. In seinem 6. Spielfilm "The Square" beschäftigt sich der 43-jährige Schwede mit dem Vorzeigeland für Gleichberechtigung. (4): Rincon Sapiência Rincon Sapiência wuchs in einem "Cohab" auf, einem jener geometrischen, vom Staat errichteten Favelas in São Paulo. Mit 17 Jahren wurde er Rapper und Vegetarier, heute wirft er als Sprachrohr der afro-brasilianischen Community und aller anderen Benachteiligten der brasilianischen Gesellschaft einen neuen Blick auf sein Land. "Tracks" traf ihn beim von Vincent Cassel organisierten Festival Onda Carioca. (5): Taro Izumi Der 39-jährige japanische Künstler Taro Izumi verwandelt Ausstellungsräume in Tempel der Absurdität. So schuf er ein Gänsespiel in Lebensgröße, bei dem man einen Verdauungskanal durchquert und sich mithilfe von Holzstrukturen einmal so fühlen kann wie ein Profifußballer beim Fallrückzieher. (6): Maulwürfe Diese Woche erweitert "Tracks" sein Live-Angebot auf insektenfressende Säugetiere! Bei diesem Konzert kriechen fünf Riesen-Maulwürfe aus ihren Höhlengängen und folgen den Anweisungen von Regisseur Philippe Quesne. - Rincon Sapiência