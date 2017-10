Dr. Lewandowski möchte nichts mehr mit seinem Vater zu tun haben, doch Talula beschließt, dass dieser ein Recht darauf hat, seinen Enkel zu sehen. Yannick möchte derweil mehr Zeit in Avas Nähe verbringen und bietet Safi seine Hilfe beim Renovieren an. Dr. Behring und Betty kümmern sich unterdessen um den Boxer Brice Meier, der von seinem Trainer Peter Kümmert in die Klinik gebracht wird.