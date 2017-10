Eddy Koch fährt, als Nikolaus verkleidet, mit dem Fahrrad in eine Drahtfalle und verblutet. An seinem vorletzten Arbeitstag übergibt Hajo die Leitung der Ermittlung an Ina. Obwohl Hajo es nicht zugeben will, fällt es ihm schwer, sein Büro zu räumen. Die SOKO geht derweil dem Verdacht eines Anschlags militanter Gegner einer Fahrradschnellstraße nach, deren Bau Eddys Firma unterstützt.