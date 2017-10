Spezial Rückenschmerzen: viele Untersuchungen sind überflüssig Wenn der Rücken schmerzt, lassen viele Ärzte gleich ein Röntgenbild, CT oder MRT machen. Doch bei neun von zehn Patienten ist die Ursache der Beschwerden völlig harmlos und die frühe Bildgebung überflüssig, so aktuelle Leitlinien. Wenn es keine Warnsignale wie beispielsweise Lähmungserscheinungen gibt, reichen demnach eine ausführliche körperliche Untersuchung, eine gute Schmerzmedikation und Bewegung statt Bettruhe völlig aus. Röntgenbilder sind in diesen Fällen nicht nur überflüssig und teuer, sondern bergen auch die Gefahr einer Überbehandlung. Denn dabei werden häufig auch Befunde entdeckt, die mit den eigentlichen Beschwerden gar nichts zu tun haben. Auch Angebote, wie die 3D-Wirbelsäulenanalyse, die der von Rückenschmerzen geplagte Patient selbst bezahlen muss, halten Experten für völlig unnötig. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Light-Produkte im Supermarkt Weniger Fett, weniger Kalorien, weniger Zucker: Die Regale in Supermärkten sind voll mit Light-Produkten. Aber was ist wirklich in ihnen enthalten? Was ist dran an der Annahme, dass solche "leichten" Lebensmittel eine gesunde Ernährung bedeuten oder das Abnehmen erleichtern? In welchen Fällen ist weniger tatsächlich mehr? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Spezial: Rückenschmerzen: viele Untersuchungen sind überflüssig