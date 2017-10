Maschas Cousine Dascha kündigt ihren Besuch an. Am Vorabend des Besuchs hat es gewaltig gewittert und das Dach des Bären ist undicht geworden. So ist er am Morgen damit beschäftigt, die Löcher an seinem Haus zu flicken, während Mascha ihm unbedingt jemanden vorstellen will. Leider verpassen sich die drei immer wieder, sodass der Bär schließlich Mascha und Dascha für ein und dieselbe Person hält!