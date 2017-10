Mick (Gil Ofarim) möchte die vier Jugendlichen aufgrund der drohenden Gefahr so schnell wie möglich aus Namra wegbringen, doch das Tor zur Menschenwelt ist verschlossen. Charlie (Sinje Irslinger) kann nicht länger tatenlos herumsitzen und beschließt gemeinsam mit Tarik (Kaan Sahan), das Orakel (Joyce Ilg) zu befragen. Doch das antwortet wie immer in Rätseln. In Mick keimt ein schrecklicher Verdacht auf, wer hinter dem zerstörerischen Schattenzauber steckt.